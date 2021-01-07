Anadolu Üniversitesine bir ödül de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan - Son Dakika

Anadolu Üniversitesine bir ödül de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan

07.01.2021 16:17
Anadolu Üniversitesine bir ödül de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan, System.String[]

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)'nin her yıl iki kategoride verdiği 2020 yılı TTGV Ödüllerinden, Refik Üreyen Ödülüne, teknolojinin Ar-Ge, lisanslama ve girişimcilik yolu ile ticarileştirilmesi süreçlerinin teknoloji transfer ofisi aracılığıyla bölgede yaygınlaştırılması ve...

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)'nin her yıl iki kategoride verdiği 2020 yılı TTGV Ödüllerinden, Refik Üreyen Ödülüne, teknolojinin Ar-Ge, lisanslama ve girişimcilik yolu ile ticarileştirilmesi süreçlerinin teknoloji transfer ofisi aracılığıyla bölgede yaygınlaştırılması ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi konusunda liderlik ettiği çalışmalarıyla Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi, Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) personeli Öğretim Görevlisi Dr. Orkun Başkan layık görüldü.

TTGV Ödülleri, bilim, teknoloji, ticarileşme, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi alanlarında başarılı isimlerin ödüllendirilmesine yönelik olarak düzenleniyor. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, bunların değişimlerinde etkin görev almış ve somut katkı sağlamış, başarı öyküsü olan kişilere ise Refik Üreyen Ödülü takdim ediliyor. Refik Üreyen Ödülü'ne aday gösterilmek için başvuru sahibinin son beş yılda, çalıştığı kurumda Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki yönetim uygulamalarında, süreçlerde veya Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşmasında üstün başarı göstermiş olması gerekiyor. Ödül sahipleri ise TTGV tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda, kriterlere uygun başvuruların, iki aşamalı bir değerlendirilme sürecine tabi tutulması ile belirleniyor. Ödüle layık görülen Dr. Başkan, 2013 yılından beri Arinkom Teknoloji Transfer Ofisinde, Teknoloji Transferi Grup Yöneticisi olarak görev yapıyor. Dr. Başkan, BEBKA ve TÜBİTAK tarafından fonlanan TechUP İnovasyon Odaklı Hızlandırıcı Program, BİGG, BİGG+ gibi bölgede gerçekleştirilen çeşitli hızlandırıcı programlarda liderlik ediyor. Aynı zamanda Ar-Ge İnovasyon kültürünün oluşturulması, yönetim uygulaması ve süreçlerinde önemli çalışmalara liderlik eden Başkan, bölgedeki akademisyenler ve girişimcilerin Ar-Ge çalışmalarını müşteri ihtiyaçlarına yönelik şekilde üretmelerine yardımcı olacak programlar da yürütüyor. Ar-Ge kültüründe ticarileştirme odaklı gerçekleşen değişimi tetikleyen Teknoloji Havuzu Sistematiği ve T2GM ticarileştirme çalışmalarını içeren bu programlar, yine Eskişehir ve bölgesinde teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamaya yönelik gerçekleştiriliyor. Bu programlar ile Ar-Ge çalışmalarının ticarileşme süreçlerinin belirli bir sistematikle yönlendirilmesi sağlanıyor. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesine bir ödül de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Araştırma Geliştirme, Girişimcilik, Transfer, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Anadolu Üniversitesine bir ödül de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan - Son Dakika


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