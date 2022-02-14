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Anadolu Üniversitesinin "Açık Kütüphane"si 50 bine yakın materyalle hizmet veriyor - Son Dakika

Anadolu Üniversitesinin "Açık Kütüphane"si 50 bine yakın materyalle hizmet veriyor

14.02.2022 13:06
Anadolu Üniversitesinin "Açık Kütüphane"si 50 bine yakın materyalle hizmet veriyor

Anadolu Üniversitesinin (AÜ), öğrencilerine dijital ortamda hizmet verdiği "Açık Kütüphane" on binlerce materyalden oluşan içeriğiyle kullanıcılara kaynak sağlıyor.

Anadolu Üniversitesinin (AÜ), öğrencilerine dijital ortamda hizmet verdiği "Açık Kütüphane" on binlerce materyalden oluşan içeriğiyle kullanıcılara kaynak sağlıyor.

Rektörlükten yapılan açıklamada, AÜ'nün, 2016 yılından bugüne dijital kütüphane anlayışını Açık Kütüphane vasfına dönüştürerek öncü bir kütüphanecilik anlayışına imza attığı belirtildi.

Açık Kütüphanenin, Açıköğretim Fakültesi, AÜ Kütüphanesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) gibi üniversitenin farklı birimlerinin eş güdümlü çalışması ile oluşturulduğu belirtilen açıklamada, bu alanda özellikle nadir eserlerle mikrofilmler, gazeteler, klasikler ve pek çok farklı eserin işlenerek dijital platformlara aktarıldığı bildirildi.

Nadir kitaplar ile Türk klasiklerinin yer aldığı adreste sesli kitaplara da ulaşılabildiği duyurulan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Açık Kütüphane web adresi, AÜ'nün büyük önem verdiği 'Engelsiz Üniversite' anlayışıyla paralel bir şekilde erişilebilirlik açısından her türlü imkanı, bilhassa engelli kullanıcıları ile paylaşıyor. Böylelikle çok farklı nitelikteki zengin içerik, kullanıcı dünyanın neresinde olursa olsun onun istediği zaman erişebileceği bir hale kavuşuyor. Toplamda halihazırda 49 bin 314 materyalin yer aldığı Açık Kütüphane web adresinde materyallerin çoğunluğunu Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan dergi ve gazetelerin mikrofilmleri oluşturuyor. 1337 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) arşiv videosu ve 804 AÖF arşiv kitabının yer aldığı adreste 598 açıköğretim kitabı yer alıyor. 841 nadir kitabın dijitalleştirilerek aktarıldığı acikkutuphane.anadolu.edu.tr adresinde 3 bin 405 taranmış yerel gazete yer alıyor. Yine bu dijital platformda toplamda 1569 sesli kitap, 18 Türk klasiği ve 8 de Açıköğretim Sistemi yayını bulunuyor."

AÜ bünyesinde özel olarak oluşturulan ekiple daha fazla kaynağın dijitalleştirildiği Açık Kütüphanenin, her geçen gün daha da büyüdüğü vurgulanan açıklamada, "Şu an için sayısı milyonları bulan Anadolu Üniversitesi örgün ve açıköğretim aktif öğrencileri ve mezunları ile akademik ve idari personelin kullanımına açık olan Açık Kütüphane, ilerleyen günlerde tüm vatandaşlarımızın erişimine hazır hale getirilmeye çalışılıyor." ifadeleri kullanıldı.

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Açıköğretim Fakültesi, Bilgisayar, Araştırma, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesinin 'Açık Kütüphane'si 50 bine yakın materyalle hizmet veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesinin "Açık Kütüphane"si 50 bine yakın materyalle hizmet veriyor - Son Dakika
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