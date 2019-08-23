Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesinin kadın hentbolcuları yeni sezona hazırlanıyor
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Anadolu Üniversitesinin kadın hentbolcuları yeni sezona hazırlanıyor

10 dakika önce

THF 1. Ligi'nde geçen yıl 3'üncü olan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Kadın Hentbol Takımı, sezon hazırlıklarına başladı.

Anadolu Üniversitesinin kadın hentbolcuları yeni sezona hazırlanıyor, System.String[]

THF 1. Ligi'nde geçen yıl 3'üncü olan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Kadın Hentbol Takımı, sezon hazırlıklarına başladı.

Sezonun ilk antrenmanına Sazova Vali Sami Sönmez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde çıkan takımın antrenörü Murat Kabadayı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin her zaman üst sıralarda yer almak olduğunu belirtti.

Oyuncuların tamamının AÜ öğrencisi olduğunu belirten Kabadayı, "Geçtiğimiz sezon genç bir takımla mücadele ettik. Geçen yılki kadromuzu koruduk ve bu yıl da aynı takımla ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Sporcularımızla yeni sezon için bir araya geldik. Bu kapsamda da Sazova Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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