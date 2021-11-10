"Anadolu Uygarlıklarından İzler İstanbul" projesi etkinlikleri 1 Aralık'ta AKM'de başlayacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen "Anadolu Uygarlıklarından İzler İstanbul" projesi kapsamında hazırlanan sergi, panel ve konser Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Siret Uyanık'ın proje koordinatörlüğünü ve küratörlüğünü üstlendiği, GaleriM Sanat Galerisi'nin de yürüttüğü proje bünyesinde hazırlanan, resim, heykel ve seramik alanlarında çağdaş Türk sanatçılarının eserleriyle oluşturulan sergi, 1 Aralık'ta izleyicilerin beğenisine sunacak.

Serginin metin yazısını sanat tarihçi Prof.Dr. Kıymet Giray'ın hazırlarken, kazı başkanı Fikri Kulakoğlu danışmanlığını yaptı.

Aralarında Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Balkan Naci İslimyeli, Beril Anılanmert ve Mustafa Pilevneli gibi birçok sanatçının sergide, 95 eseri yer alıyor.

Sergi, 30 Aralık'a kadar AKM'de görülebilecek.

Anadolu Uygarlık tarihinin, çağdaş sanatın usta temsilcileriyle yorumlandığı, disiplinler arası buluşmayla oluşturulan "Anadolu Uygarlıklarından İzler İstanbul" projesi kapsamında ayrıca bir grup genç sanatçının hazırladığı, Kültepe Tabletleri'ni konu alan "Bellek Kültepe" adlı sergisi de ziyaret edilebilecek.

Projede aynı zamanda sanatçı Şefika Kutluer'in European Baroque Ensemble ile birlikte vereceği konserin yanı sıra "Anadolu Uygarlıkları ve Sanat Üzerine" konulu bir panel düzenlenecek.

Panelde, sanatçı ve İmoga Müzesi'nin kurucusu Prof. Süleyman Saim Tekcan, Kültepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Fikri Kulakoğlu, Başkent Üniversitesi Dekanı Prof.Dr. Adnan Tepecik, Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü Başkanı Doç.Dr. Mutlu Başkaya ve Ankara Resim Heykel Müzesi Müdürü Erdem Akkurt konuşmacı olarak yer alacak.