Anadolu uygarlıklarının izleri çağdaş sanatçıların yorumuyla İstanbul'da sergileniyor - Son Dakika

Anadolu'nun kültürel dokusunun oluşmasına katkı sağlayan tarihi mirasın, sanat yoluyla aktarıldığı "Anadolu Uygarlıklarından İzler İstanbul" projesi "Bellek Kültepe" sergisinin açılışıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 1-30 Aralık arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje kapsamında, resim, heykel ve seramik alanlarında çağdaş Türk sanatçılarının eserleriyle oluşturulan seçki, sanatseverlerle buluştu.

Siret Uyanık'ın proje Koordinatörü olduğu, Galeri M Sanat galerisinin yürüttüğü "Bellek Kültepe" adlı sergi, 93 sanatçının Kültepe Tabletleri'ni konu alan eserlerinden oluşuyor.

"Serginin İstanbul AKM'de olması da bizim için çok önemli ve anlamlı"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, serginin tarih, arkeoloji ve güzel sanatları buluşturan bir yönü olduğuna dikkati çekerek, "Genç sanatçılarla deneyim sanatçıların bir arada bulunması serginin bir diğer özelliği. Serginin İstanbul AKM'de olması da bizim için çok önemli ve anlamlı çünkü AKM, İstanbulluların çok özlediği, açılışını beklediği ve 1 ay önce hayatımıza dönen bir mekan." dedi.

Taşkent, AKM'nin opera salonu, tiyatro salonu, çok amaçlı salon, kütüphane, sergi mekanları ve sosyal donatılarıyla devasa bir kültür kompleksi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kültür sanat eserleri deyince hayatımızı renklendiren ve bizi zenginleştiren şeyleri anlıyoruz. Estetik hazzı merkeze alarak bunun ekonomik döngü boyutunu da gözden kaçırmamamız lazım. Kültür sanat eserleri odağında fikri mülkiyeti ve yaratıcılığı barındıran kültür endüstrileri ürünüdür. Bakanlığımızın bir programı var ondan haberdar etmek isterim sizi. 'Gelecek Gençlerin' adıyla yararlanıcısı gençler olan bir kültür endüstrisi destek paketi açıkladık. Yararlanıcısı gençler olacak şekilde STK'lar, üniversite ve meslek birlikleri ilgili internet adresinden başvuru yapabilirler. Buradan amaçlanan 16-29 yaş arası gençlerin üretici yaratıcılıklarını beslemek ve onlara katkı sunmak."

Kültepe kazı başkanı ve arkeolog Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun danışmanlığını yaptığı sergide, resim, heykel ve seramik alanlarında 95 eser yer alıyor.

Sergi açılışının ardından Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer, "Anadolu'nun Ruhu" adlı konser verdi. Konserde Kutluer'e European Baroque Ensemble eşlik etti.

Proje kapsamında, yarın AKM'de, Prof. Süleyman Saim Tekcan, Prof.Dr. Fikri Kulakoğlu, Prof.Dr. Adnan Tepecik, Doç.Dr. Mutlu Başkaya ve Ankara Resim Heykel Müzesi Müdürü Erdem Akkurt konuşmacı olduğu "Anadolu Uygarlıkları ve Sanat Üzerine" başlıklı panel düzenlenecek.