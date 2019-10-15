Anadolu Vakfı 40.yılında yeni bir eser için imza attı

Mahmut–Dudu Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası, Suzan Yazıcı adına gerçekleştirilen bağışlarla Anadolu Vakfı tarafından yaptırılacak.

Kuruluşundan bu yana Anadolu insanı için değer yaratma hedefiyle çalışan ve Anadolu topraklarında 50'den fazla kalıcı eser inşa eden Anadolu Vakfı, eğitime destek amaçlı yürüttüğü projelere bir yenisini ekledi. Anadolu Vakfı'nın Nevşehir'de hayata geçireceği Mahmut–Dudu Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin imza töreni Nevşehir Valiliği'nde; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ile Anadolu Vakfı Pazarlama ve Proje Müdürü Nil Çeltek'in katılımıyla gerçekleştirildi.