Anadolu Vakfının "Değerli Öğretmenim" projesinde eğitim verilen 53. il Iğdır oldu - Son Dakika

Anadolu Vakfının "Değerli Öğretmenim" projesi kapsamında eğitim verilen il sayısı 53'e ulaştı.

Proje kapsamında eğitim verilen 53. il olan Iğdır'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmen ve idarecilere online 'Sosyal Girişimcilik' eğitimi verildi.

Verilen eğitimler, il milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile uzaktan erişim uygulamaları üzerinden yapıldı.

İçeriğine "Erasmus+ Ka1-Ka2 Proje Yazma, Peer To Peer (P2p) Bire Bir, Eğitimde Mandela Etkisi, NLP (Neuro-Linguistic Programming) Teknikleri, Zihin Haritalama (Mind Mapping), Sosyal Ben - Sosyal Biz, Resilience Esneklik ve Direnç" isimli yeni eğitimlerin eklendiği proje, eğitim sistemine yeni birçok bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında öğretmenlerin ve eğitim alanındaki yöneticilerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılmasına, bir problemden veya bir ihtiyaçtan yola çıkarak projeler geliştiren, sürdüren ve sosyal dönüşümü sağlayan yetkinlikler ile toplumsal ve sosyal ihtiyaca yönelik sürdürülebilir sistemler kurabilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik seminer ve eğitimler hayata geçiriliyor.

Eğitim verilen 53. il olan Iğdır'da da eğitimlerin tamamlanmasıyla projenin yürütüldüğü 6 yılı aşkın sürede 53 ilde 130 binin üzerinde öğretmene ulaşıldı.