Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği Başkanı Vural, basınla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği Başkanı Vural, basınla buluştu - Son Dakika

Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği Başkanı Vural, basınla buluştu

6 saat önce

Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği Başkanı Engin Vural, gazetecilerle bir araya geldi.

Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği Başkanı Vural, basınla buluştu, System.String[]

Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği Başkanı Engin Vural, gazetecilerle bir araya geldi.

Dernek tarafından, Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde düzenlenen programa, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni de konuk oldu.

Derneğin Başkanı Vural, Orta Doğu coğrafyasında yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, dernek olarak yapacakları çalışmaları anlattı.

Orta Doğu'daki meselelere duyarsız kalamadıklarını belirten Vural, "Gelenlerin ülkemize entegrasyonu için çalışıyoruz. Onlara Türkçe öğretiyoruz. Özellikle Antalya'da yaşayan 100 bine yakın yabancının kültürümüze entegrasyonunu sağlamak istiyoruz." dedi.

Vural, Cemiyet Başkanı Yeni'ye plaket verdi.

Orta Doğu, Antalya, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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