Anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik avlanma ihalesine mahkemeden durdurma - Son Dakika

Anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik avlanma ihalesine mahkemeden durdurma

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, 1 Anadolu yaban koyunu ile 3 kızıl geyik avlama ihalesi, Ankara Barosu'nun başvurusu sonrası mahkemece durduruldu.

Anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik avlanma ihalesine mahkemeden durdurma, System.String[]

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, 1 Anadolu yaban koyunu ile 3 kızıl geyik avlama ihalesi, Ankara Barosu'nun başvurusu sonrası mahkemece durduruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir 9'uncu Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce 'Devlet İhale Kanunu' kapsamında, açık teklif usulüyle gerçekleştirilen 'Anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik acente kotalarının av turizmi kapsamında avlattırılması işi' ihalesi, 24 Haziran'da yapıldı. İhalede 3 kızıl geyik ve 1 Anadolu yaban koyunu avlanmasına izin verildi. Ankara Barosu, ihale kapsamında avlanılacak hayvanların endemik ve nesli tükenmekte olan canlılar olduğu, ihale işinin 'kiralama' olarak belirtildiği; ancak avlanma ihalesinin kiralama işlemi olmadığı, 3 kızıl geyik ve 1 Anadolu yaban koyununun avlanma ihalesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ihalenin iptali için Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, dava konusu ihaleye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerir dosyanın onaylı suretini istedi. Av hayvanlarının avlanmasıyla ilgili hangi kriterler dikkate alınarak, kotaya konulduğu gibi konuların detaylı araştırılmasını isteyen mahkeme, yeni karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına hükmetti.


Ankara Barosu, Nallıhan, Ankara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik avlanma ihalesine mahkemeden durdurma - Son Dakika

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