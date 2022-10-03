ANADOLU YABAN KOYUNU YAVRULARI TEDAVİ EDİLDİ

AFYONKARAHİSAR'da biri daha bir günlükken annesi tarafından terk edilen, diğeri tilki saldırısında yaralanan iki Anadolu yaban koyunu kuzusu AKÜREM'de tedavi edildi. 5 aylık olan 2 yaban koyunu kuzusu Şuhut Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'na bırakılacağı günü bekliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM)Şuhut Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'ndan getirilen 2 yaban koyunu kuzusu tedavi edildi. Birisi daha bir günlükken annesi tarafından terk edilen, diğeri de birkaç günlükken tilki saldırısına uğrayan Anadolu yaban koyunu kuzularının 5 ay boyunca bakımı ve tedavisi gerçekleştirildi.

'SADECE ANADOLU'DA YAŞIYORLAR'

Anadolu yaban koyununun dünyada sadece Anadolu'da yaşadığını ve evcil koyunların atası konumundaki tek tür olduğunu söyleyen AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, yaban koyunlarının 1960'lı yıllarda sayısının 40'a kadar düştüğünü kaydetti. Prof. Dr. Kandır, şöyle dedi:

"O dönemde koruma altına alınmış ve günümüzde sayıları 1400 civarına ulaşmış bir türdür. Nesli tehlike altından artık koruma altına alınan ve sayıları gün geçtikçe artarak doğada da yayılmalarını arzu ettiğimiz bir tür konumuna yükselmiştir. Şu an Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde Konya Bozdağ'da anaç sürü bulunmakla birlikte Türkiye'nin farklı illerinde de sayıları artırılmaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Merkezimizde şu anda 2 yavru yaban koyunu kuzusu mevcut. Mayıs ayının başında geldiler, yine Afyonkarahisar'da Şuhut Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'nda doğan yavrular bunlar. Doğduklarında henüz daha bir günlükken annesi tarafından bir tanesi belki de ilk yavru olduğu için bırakılmış. Anne bir şekilde uzaklaşmış, öksüz halde kırsalda bulunarak bize getirildi. Diğeri de henüz birkaç günlükken bir tilki saldırısı sonucu yaralı halde ulaştırıldı merkezimize. Tedavi süreçleri tamamlandı. Neredeyse 5 aylıklar artık ve yeniden Şuhut Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'na dönebilecek hale geldiler. Sağlıkları yerinde. İkisi de erkek, ikisinin de boynuz tomurcukları büyümeye başladı. Dileriz nesilleri bol olur, ömürleri uzun olur." (DHA)