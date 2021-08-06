Anadolu Yakası'na kül yağdı - Son Dakika

Anadolu Yakası'na kül yağdı

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakasında gökyüzünü akşam saatlerinde kül bulutu sardı. Otomobillerin kaputuna ve camlarına küller yağdığı görüldü.

İstanbul'da gökyüzünü akşam saatlerinde kül bulutu sardı. Özellikle Anadolu Yakasında gökyüzünün kül bulutunun kapladığı görüldü. Öte yandan park halindeki otomobillerin kaputun ve camlarına küller yağdığı görüldü.

İbrahim elmas, "Yaklaşık bir saat önce havada bir şeylerin uçuştuğunu fark edip kül olduğunu anladık. Sonra araçların üzerine baktık. Araçların üstünde de bayağı kül birikintisi olduğunu gördük. Muhtemelen civarda bir yangın var diye düşündük ancak son dakika haberlerine baktığımızda böyle bir yangın yok. Karşıda bir fabrika yangını olduğunu öğrendik. Oradan gelebilir. Yahut güneydeki yangınlar olabilir. ya da Atina'daki yangınları diye düşünüyoruz" dedi.