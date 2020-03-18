Anadolu Yakası'nda dolu ve kar yağışı - Son Dakika

Anadolu Yakası'nda dolu ve kar yağışı
6 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN / ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu ve kar yağışı etkili oldu.
Çağrı ÇALIŞKAN/ ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu ve kar yağışı etkili oldu.
İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu ve kar yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti. Öte yandan Maltepe'de dolunun ardından kar yağdı. Kar yağışı kısa süre sonra etkisini kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:25 Kaynak: DHA
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