ANADOLU YAKASI'NDA DOLU YAĞIŞI - Son Dakika

ANADOLU YAKASI'NDA DOLU YAĞIŞI
7 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN / ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
Çağrı ÇALIŞKAN/ ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:27 Kaynak: DHA
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