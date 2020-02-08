Anadolu Yakası'nda kar etkili oldu - Son Dakika
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Anadolu Yakası'nda kar etkili oldu

1 saat önce

İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Anadolu Yakasını da beyaza bürüdü.

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İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Anadolu Yakasını da beyaza bürüdü. Gece yarısı Çamlıca Tepesi'ne çocuklarıyla birlikte gelen aileler burada kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da yağan karla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Birçok ilçede yollar, binaların çatıları ve araçlar beyaza büründü. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme araçlarıyla hazır bekledi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Gece saatlerindeki kar yağışıyla birlikte Çamlıca Tepesi'ne ailesiyle birlikte gelen 7 yaşındaki Zeynep ve kardeşi 6 yaşındaki Ayşe, "Bugün kar yağdı. Kardeşimle birlikte kartopu oynadık. Hatta annemiz de arabada kaldı diye kar topladık" dedi.

Zeynep ve Ayşe'nin babası Abdurrahman Türkoğlu da "Çok mutluyuz. Çocukları mutlu etmek için Çamlıca Tepesi'ne geldik. Gayet güzel bir hava var. Tüm İstanbul halkını dışarıya bekliyoruz. Saat 00.00 gibi geldik buraya" diye konuştu.

Amcasıyla birlikte kartopu oynamaya Çamlıca Tepesi'ne gelen Zeynep ise, "Ömer amcalarla birlikte Çamlıca'ya kartopu oynamaya geldik. Kartopu oynadık ama kardan adam yapmadık" şeklinde konuştu.

7 yaşındaki Mehmet ise, "Teyzemlerle birlikte buraya geldik. Kartopu oynadık, kızaklarla kaymaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Musoğlu ise, "00.30 gibi kar yağmaya başladı. Hemen koşup kendimizi Çamlıca Tepesi'ne attık. Burada kar yağışının yoğun olduğunu biliyoruz. Çocuklar da eğlensin diye uykularından uyandırarak buraya geldik. Bir komşuma haber verdim, 'Çamlıca'ya çıkıyoruz, gidelim mi' diye. O da 'gideriz' deyince kızaklarımızı alıp 5 kişi buraya geldik. Genelliklerle çocukları eğlendirmeye çalıştık. Olduğu kadarıyla kardan adam yaptık. Çocuklar eğleniyorlar. Gece ilerleyen saatler oldu. Çocukları götürmeye çalışıyoruz ama gitmek istemiyor" dedi.


İstanbul, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:50 Kaynak: DHA
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