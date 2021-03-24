Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu
24.03.2021 07:28
Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyordu.
Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu
İSTANBUL - AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyordu. Yapılan açıklama sonrası Anadolu Yakası'nda karla karışık dolu yağışı etkili oldu.
AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası saat 05.30 sıralarında Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağan kar ve dolu yağışı etrafta beyazlık oluşturdu.
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