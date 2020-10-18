Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- İSTANBUL'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda yağışlı hava nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Kadıköy D-100 Karayolu'nda, yağış nedeniyle araçlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Üsküdar Meydanı'nda ise kimi vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışın gün boyu devam edeceği öğrenildi.