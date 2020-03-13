Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, korona virüse önlem olarak okulların tatil edildiğini ve öğrencilere uzaktan eğitim sağlanacağını duyurdu. Tatil haberinin ardından vatandaşların yollara çıkması ile İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakasında da E5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakasında oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Anadolu Yakası, Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:40 Kaynak: İHA
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