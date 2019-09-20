Anadolu Yakası'nda yağmur etkili olmaya başladı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kapalı yerlere girmeye çalışırken trafikte de yoğunluk oluştu. - İSTANBUL

İstanbul 'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu Yakası 'nda da etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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