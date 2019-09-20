Anadolu Yakası'nda yağmur etkili olmaya başladı
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kapalı yerlere girmeye çalışırken trafikte de yoğunluk oluştu. - İSTANBUL
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