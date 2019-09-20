Son Dakika Haberleri: Anadolu Yakası'nda yağmur etkili olmaya başladı
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Anadolu Yakası'nda yağmur etkili olmaya başladı

1 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı.

Anadolu Yakası'nda yağmur etkili olmaya başladı, System.String[]

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.


İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kapalı yerlere girmeye çalışırken trafikte de yoğunluk oluştu. - İSTANBUL

Anadolu Yakası, İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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