Anadolu Yakası'nda yağmur etkili olmaya başladı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kapalı yerlere girmeye çalışırken trafikte de yoğunluk oluştu.

İstanbul 'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu Yakası 'nda da etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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