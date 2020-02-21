Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oluyor

6 saat önce

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oluyor, System.String[]

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu. Üsküdar, Kartal ve D-100 Karayolu güzergahında zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Anadolu Yakası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz soruşturmasında tutuklanan Osman Kavala: Darbenin planlayıcısı olduğum iddiası mantıksızdır Leyla Aydemir'in annesi duruşma salonunu terk etti Şehit haberleri sonrası Suriye sınırına büyük askeri sevkiyat yapıldı

Son Dakika Haberleri
12:53 Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu: Korktuğum konu başına geldi minik
12:09 Pınar Altuğ, "Göğüs bölgenizdeki benleri aldırmak ister misiniz?" sorusuna cevap verdi
11:48 Sibel Köse Quintet caz tutkunlarıyla buluştu
11:44 DJ Kaan Deniz Kuşadası'nda sahne aldı
11:14 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz: Doğru, evlendim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 13:28:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]