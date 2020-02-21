Anadolu yakası'nda yağmur etkili oluyor - Son Dakika
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Anadolu yakası'nda yağmur etkili oluyor

6 saat önce

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu.

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu. Üsküdar, Kartal ve D-100 Karayolu güzergahında zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Anadolu yakası'nda yağmur etkili oluyor

D-100 Karayolu, Anadolu Yakası, Üsküdar, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:04 Kaynak: DHA
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