Anadolu yakası'nda yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Anadolu yakası'nda yağmur etkili oluyor
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Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:04 Kaynak: DHA
Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu. Üsküdar, Kartal ve D-100 Karayolu güzergahında zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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