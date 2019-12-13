Anadolu Yakası'nının suç makineleri yakalandı; kaçma anları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Yakası'nının suç makineleri yakalandı; kaçma anları kamerada - Son Dakika

Anadolu Yakası'nının suç makineleri yakalandı; kaçma anları kamerada

6 saat önce

İSTANBUL Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede araç ve iş yerlerinden çok sayıda hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 1'i cezaevi firarisi 3 kişi, Sancaktepe'de yakalandı.

Anadolu Yakası'nının suç makineleri yakalandı; kaçma anları kamerada, System.String[]
İSTANBUL Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede araç ve iş yerlerinden çok sayıda hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 1'i cezaevi firarisi 3 kişi, Sancaktepe'de yakalandı. Şüphelilerin, polisten kaçma anları ve hırsızlığın ardından maskeli halde araçlarına binip ayrılmaları kameraya yansıdı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Akkurt Sokak üzerinde park halindeki bir TIR'dan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin kaçtıkları otomobilin peşine düştü. Abdurrahmangazi Mahallesi Bahadır Caddesi'nde durdurulmak istenen otomobilde şüpheliler, durmayarak kaçmaya başladı. Polisle yaşanan kovalamacada şüpheliler, otomobili Necip Fazıl Caddesi üzerinde terk edip koşarak kaçmayı sürdürdü. Ancak daha fazla kaçamayan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı

Şüphelilerin terk ettikleri otomobillerinde yapılan aramalarda yaklaşık 25 çuval çekilmemiş karabiber, paketler halinde milföy hamuru, 7 adet bütün ve 5 paket parça tavuk ele geçirildi. Ayrıca levye, İngiliz anahtarı, el feneri, keski gibi malzemeler ile aracın ön paspas kısmında, kendi araçlarına ait olmayan 2 ayrı plaka bulundu.

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulanan 3 şüphelilerden E.E'nin cezaevi firarisi olduğu, çeşitli suçlardan aranması ve poliste toplamda 32 suç kaydının bulunduğu, Ç.G'nin 9, S.G'nin ise 12 suçtan poliste kayıtlarının bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

KAÇMA ANLARI KAMERA

Şüphelilerin TIR'dan hırsızlık yaptıktan sonra maskeli bir şekilde araçlarına binerek ayrılmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerin ayrıca, önlerini kapatan polisleri görünce, otomobillerinden inip yaya olarak kaçmaları, duvarına tırmanıp, tel örgülerini aşarak saklanmak için fabrikaya girmeleri de güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.


- İstanbul
Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı
Kendilerine 'Ninja Kaplumbağalar' diyen hırsızlar suçüstü yakalandı İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Son Dakika Haberleri
03:57 Yangın çıkan evde mahsur kalan 3'ü çocuk, ikisi hamile 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika
03:55 6 İLDE ÇALINTI OTOMOBİL DOLANDIRICILARINA 'KERMES' OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika
03:46 Kahramanmaraş'ta yangın çıkan evde mahsur kalan 3'ü çocuk, ikisi hamile 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika
03:15 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'kermes' operasyonu 7 gözaltı - Son Dakika
03:13 6 İLDE ÇALINTI OTOMOBİL DOLANDIRICILARINA 'KERMES' OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 04:17:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Yakası'nının suç makineleri yakalandı; kaçma anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]