Son Dakika Haberleri: Anadolu Yakası Özel Halk Otobüsü Şoförlerine 'Özel' Eğitim

Anadolu Yakası Özel Halk Otobüsü Şoförlerine 'Özel' Eğitim

2 saat önce

Anadolu Yakası özel halk otobüsü şoförlerine öfke kontrolü, halkla ilişkiler, stres yönetimi, trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri eğitimleri verilmeye başlandı.

Anadolu Yakası Özel Halk Otobüsü Şoförlerine 'Özel' Eğitim, System.String[]


Anadolu Yakası özel halk otobüsü şoförlerine öfke kontrolü, halkla ilişkiler, stres yönetimi, trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri eğitimleri verilmeye başlandı. 

İstanbul Anadolu Yakası Özel Halk Otobüsü Kuruluşu Özulaş Toplutaşım A.Ş., "Özulaş Şoför Akademisi" programını başlattı. Eğitim programı kapsamında özel halk otobüsü şoförlerine uzman eğitmen tarafından öfke kontrolü, halkla ilişkiler, stres yönetimi, trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi verilmeye başlandı. 

Eğitim programı Özulaş yönetim binasında yaklaşık bin şoförün katılımıyla yaklaşık 3 ay sürecek. 

ŞOFÖRLER ŞİKAYETLERİNİ BELİRTTİ

Eğitime 60 kişilik gruplar halinde katılacak şoförler programın ilk gününde uzman eğitmenlere kendi yaşadıkları sorunları dile getirdi. 

Özulaş Toplutaşım A.Ş Başkanı Sedat Şahin şoförlere verilecek eğitimlerle ilgili olarak "Özellikle son zamanlarda toplu taşıma araçlarında şoför personeline karşı saldırılar başladı. Dolayısıyla biz kendi tarafımızda bu saldırıları önlemek, minimalize etmek amacıyla bu eğitim çalışmasını başlattık. Yaklaşık 1000 şoförümüz var. Her bir şoföre 2 günlük eğitim ile birlikte, 3 aylık bir süre içerisinde bu eğitimi tamamlamayı düşünüyoruz. Tabi ki şimdi bizim şoförlerimizle ilgili de şikayetler geliyor. Biz kendi tarafımızdan bu davranış eksikliğini gidermek anlamında bu eğitim çalışmasını özellikle veriyoruz" ifadelerini kullandı. 

Görüntü dökümü:

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-Eğitmenin konuşması

-Eğitmeni dinleyen şoförler 

-Şoförlerin şikayetlerini belirmesi

-Şahin ile röp

-Şoförlerden biri ile röp 

-Genel ve detay - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:52 Kaynak: DHA

İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel
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