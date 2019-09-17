Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ'dan Kartal...
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Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ'dan Kartal Anadolu Adliyesine gönderilen çuvalın içerisinde şüpheli toz madde buldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ'dan Kartal Anadolu Adliyesine gönderilen çuvalın içerisinde şüpheli toz madde buldu. Şüphe üzerine tesis boşaltılırken olay yerinde incelemeler sürüyor. - İSTANBUL
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