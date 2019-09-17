Son Dakika Haberleri: Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ'dan Kartal...
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Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ'dan Kartal...

1 saat önce

Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ'dan Kartal Anadolu Adliyesine gönderilen çuvalın içerisinde şüpheli toz madde buldu.

Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ'dan Kartal..., System.String[]

Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ'dan Kartal Anadolu Adliyesine gönderilen çuvalın içerisinde şüpheli toz madde buldu. Şüphe üzerine tesis boşaltılırken olay yerinde incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Tekirdağ, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
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