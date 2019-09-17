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Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde şüpheli toz paniği

1 saat önce

Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde şüpheli toz paniğiİSTANBUL - Tuzla Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çalışan personel tarafından bir çuvalda şüpheli toz bulundu.

Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde şüpheli toz paniği

İSTANBUL - Tuzla Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çalışan personel tarafından bir çuvalda şüpheli toz bulundu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken olay yerinde incelemeler sürüyor.

Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05: 00 sıralarında Tekirdağ'dan Anadolu Adliyesi'ne gönderilen bir çuval içerisinde şüpheli toz madde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kişi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde şüpheli toz paniği

Anadolu Yakası, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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