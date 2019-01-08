Anadolu Yakasında Ara Sokaklar Kar Altında
56 dakika önce
İstanbul - ANADOLU YAKASINDA ARA SOKAKLAR KAR ALTINDA (çekmeköy)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- ANADOLU YAKASINDA ARA SOKAKLAR KAR ALTINDA (çekmeköy)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:30 Kaynak: DHA
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