Son Dakika Haberleri: Anadolu Yakasında Ara Sokaklar Kar Altında

Anadolu Yakasında Ara Sokaklar Kar Altında

56 dakika önce

İstanbul - ANADOLU YAKASINDA ARA SOKAKLAR KAR ALTINDA (çekmeköy)(Tür: İstanbul)

Anadolu Yakasında Ara Sokaklar Kar Altında, System.String[]
İstanbul - ANADOLU YAKASINDA ARA SOKAKLAR KAR ALTINDA (çekmeköy)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:30 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdo ve Budo'da Sefer İptalleri İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi

Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:26:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Yakasında Ara Sokaklar Kar Altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]