Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle 3 araç suya gömüldü - Son Dakika
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Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle 3 araç suya gömüldü

15.08.2022 13:53

Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Maltepe'de sokaklar göle döndü.

Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Maltepe'de sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle 3 araç ve sürücüler sokakta mahsur kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Maltepe'de yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle 3 araç ve sürücüler sokakta mahsur kaldı. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlatırken mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı. Bazı araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

(Aykut Zor - Gamze Çevrim/İHA)

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Kamyona çarpan hafif ticari araç su kanalına düştü Kamyona çarpan hafif ticari araç su kanalına düştü Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada
Kaynak: İHA

Tragger, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle 3 araç suya gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle 3 araç suya gömüldü - Son Dakika
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