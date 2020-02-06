Anadolu yakasında kar yağışı başladı - Son Dakika

Anadolu yakasında kar yağışı başladı
6 saat önce
Beykoz ve Acıbadem'de kar yağışından detaylar İSTANBUL - Anadolu yakasında kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:17 Kaynak: AA
Beykoz ve Acıbadem'de kar yağışından detaylar İSTANBUL - Anadolu yakasında kar yağışı başladı.
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