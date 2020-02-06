Anadolu yakasında kar yağışı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu yakasında kar yağışı başladı - Son Dakika

Anadolu yakasında kar yağışı başladı

6 saat önce

Beykoz ve Acıbadem'de kar yağışından detaylar İSTANBUL - Anadolu yakasında kar yağışı başladı.

Beykoz ve Acıbadem'de kar yağışından detaylar İSTANBUL - Anadolu yakasında kar yağışı başladı.

Anadolu yakasında kar yağışı başladı

Acıbadem, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:17 Kaynak: AA
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