Anadolu Yakasında Kar Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı etkili oluyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da bugün kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 2, en yüksek 5 derece olacağı tahmin ediliyor.



Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe ve Kartal ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman yoğun olarak görülüyor.

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