Anadolu Yakasında yağmur başladı
1 saat önce
İstanbul'da yağması beklenen şiddetli yağış Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:56 Kaynak: İHA
'da yağması beklenen şiddetli yağış Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle Kartal
'da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
yaptığı açıklamada şiddetli yağmur beklendiğini vatandaşlara aktarmıştı. Anadolu Yakasında beklenen şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Yağan
yağmur nedeniyle Kartal'da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Suyun bastığı evin sakinleri kovalarla bahçedeki suyu tahliye etmeye çalıştı. - İSTANBUL
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