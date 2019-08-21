Son Dakika Haberleri: Anadolu Yakasında yağmur başladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Anadolu Yakasında yağmur başladı

1 saat önce

İstanbul'da yağması beklenen şiddetli yağış Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı.

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İstanbul'da yağması beklenen şiddetli yağış Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle Kartal'da bulunan bir evin bahçesini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şiddetli yağmur beklendiğini vatandaşlara aktarmıştı. Anadolu Yakasında beklenen şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Yağan yağmur nedeniyle Kartal'da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Suyun bastığı evin sakinleri kovalarla bahçedeki suyu tahliye etmeye çalıştı. - İSTANBUL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:56 Kaynak: İHA
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Anadolu Yakasında yağmur başladı, Kartal'da bir evin bahçesini su bastı
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