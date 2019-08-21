Anadolu Yakasında yağmur başladı, Kartal'da bir evin bahçesini su bastı
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Anadolu Yakasında yağmur başladı, Kartal'da bir evin bahçesini su bastıİSTANBUL - İstanbul'da yağması beklenen şiddetli yağış Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:26 Kaynak: İHA
Anadolu Yakasında yağmur başladı, Kartal
'da bir evin bahçesini su bastı
İSTANBUL - İstanbul
'da yağması beklenen şiddetli yağış Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle Kartal'da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
yaptığı açıklamada şiddetli yağmur beklendiğini vatandaşlara aktarmıştı. Anadolu Yakasında beklenen şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Yağan
yağmur nedeniyle Kartal'da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Suyun bastığı evin sakinleri kovalarla bahçedeki suyu tahliye etmeye çalıştı.
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