Anadolu Yatırım A.Ş.'nin Ekonomi Analisti Kadriye Kavas, "Piyasa indirim beklentisi 250 ila 275 baz puan aralığında yoğunlaşmış olmakla birlikte, benim beklentim de piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde 275 baz puanlık indirimle yüzde 19.75 seviyesinden yüzde 17 seviyesine çekilmesi yönünde" dedi.

Kurlardaki stabil seyrin yanı sıra maliyet baskılarının azalmasıyla düşen enflasyonun, faiz indirimlerinin ana gerekçesi olduğunu vurgulayan Kavas, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın kalan iki toplantısında da faiz indirimlerine devam edebileceğini vurguladı.

Kavas, küresel gelişmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de önümüzdeki süreçte belirleyici olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

- İstanbul