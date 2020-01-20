Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan: "Berat Albayrak'a yapılan medya lincini kınıyoruz" - Son Dakika
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Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan: "Berat Albayrak'a yapılan medya lincini kınıyoruz"

6 saat önce

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Berat Albayrak'a yapılan medya lincini kınıyoruz" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan:

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, " Berat Albayrak'a yapılan medya lincini kınıyoruz" dedi.


Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik bugün çıkan bir gazete haberi üzerine son zamanlarda Albayrak ailesine medya tarafından saldırı olduğunu iddia etti. Burhan konuyla ilgili Bakan Albayrak'a destek verdiklerini açıklayan yazılı bir açıklama da yaptı.


Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan, bugün bir gazetede çıkan 'Damat işini biliyor' haberi üzerine, "Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine yönelik haksız medya saldırıları artarak devam ediyor. Basın kuruluşları haber yaparken dürüstlük ve şeffaflıktan ayrılmamalıdır. Bir medya gurubunun ve beraberindeki diğer medya guruplarının temel amacı doğru haber vermek olmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası, kıymetli meslektaşımız, Sadık Albayrak tarafından 2003 yılında alınmış bir arsanın yeni alınmış gibi gösterilmesi medya lincinin en açık göstergesidir" açıklamasında bulundu.


Türkiye'yi yöneten kesimin şeffaf olması gerektiğini savunan Burhan, herhangi bir konu üzerinde karanlık bir taraf olması durumunda medyanın haber yapması gerektiğini söyledi. Bakan Albayrak'a ilişkin bugün yapılan haberle ilgili her şeyin açık olduğunu vurgulayan Burhan, yapılan haberi karakter suikastı olarak değerlendirdi. Burhan, "Elbette memleketi yöneten şeffaf olmalıdır. Bir karanlık taraf varsa medya haber yapmalıdır. Ancak burada her şey açık ve netken yapılan haber bir karakter suikastıdır. Üstünde köy evi ve bahçe olan bu arsanın yanı başındaki arsanın alınması insanı bir durumdur. Tüm vatandaşlarımız tarafından yapılan bitişik arsayla birleştirme uygulaması doğal bir uygulamadır. 17 yıl önce alınmış bir arsanın bugün yeni alınmış gibi gösterilmesi medyatik linçtir. Maksatlı bir kampanyadır. Bu linç girişimini kınıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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