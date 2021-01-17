Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, basın çalışanlarının bir an önce aşılanmasını önerdi - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, basın çalışanlarının bir an önce aşılanmasını önerdi

17.01.2021 12:41
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, basın çalışanlarının bir an önce aşılanmasını önerdi, System.String[]

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, "Pandemi sürecinde sokak kısıtlaması olsun olmasın gündeme ilişkin tüm gelişmeleri sahadan gece gündüz demeden kamuoyuna aktaran vefakar basın çalışanlarının da bir an evvel bu süreçte aşılanması gerekmektedir.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, "Pandemi sürecinde sokak kısıtlaması olsun olmasın gündeme ilişkin tüm gelişmeleri sahadan gece gündüz demeden kamuoyuna aktaran vefakar basın çalışanlarının da bir an evvel bu süreçte aşılanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

AYD'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının belirlediği yol haritasına göre yaş, kronik rahatsızlık ve çalışılan sektöre göre 4 aşamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanacağı hatırlatıldı.

Önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündekiler, ardından riskli ve kritik işlerde çalışanların aşı olacağı, daha sonra da kronik hastalardan başlanarak 18 yaşından büyük herkesin aşı olacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Burhan, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde sokak kısıtlaması olsun olmasın gündeme ilişkin tüm gelişmeleri sahadan gece gündüz demeden kamuoyuna aktaran vefakar basın çalışanlarının da bir an evvel bu süreçte aşılanması gerekmektedir. Aşılama sürecinde Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'mızın basın mensuplarını da dikkate alacağını düşünüyor, Kovid-19 mücadelesinde görev alan herkese kolaylıklar diliyoruz."

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, basın çalışanlarının bir an önce aşılanmasını önerdi - Son Dakika


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