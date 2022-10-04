Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan: "Sosyal medya düzenlemesini gerekli buluyoruz" - Son Dakika
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Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan: "Sosyal medya düzenlemesini gerekli buluyoruz"

04.10.2022 12:08

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, TBMM'de ele alınan sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi gerekli bulduklarını söyledi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, TBMM'de ele alınan sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi gerekli bulduklarını söyledi.

Burhan, dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyayı da kapsayan düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal paylaşım ağlarının başlangıçta insanlara keyifli vakit geçirme alanı sağlasa da zamanla bu durumun değiştiğini ifade eden Burhan, "Bu ağlar, bireylerin kişisel haklarının ihlal edildiği, onur, şeref ve haysiyetine saldırı niteliğinde iftira, karalama ve hakaret içeren, terör örgütü propagandası niteliği taşıyan, şiddeti teşvik eden, milli ve manevi değerleri aşağılayan ve benzeri çeşitli suç içeren paylaşımların yapıldığı mecralar haline gelmiştir." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye'de internet medyasının yalanın, iftiranın, kara propagandanın, karakter suikastının merkezi haline geldiğini söyleyen Burhan, "Bizler basın özgürlüğünü her zaman savunuruz. Bilgi ve belgeye dayalı haberlere 'evet' ama yalana, kara propagandaya 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu mecraların ülkenin bölünmez bütünlüğünü tehdit eder hale geldiğini kaydeden Burhan, "Bugün Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke aleyhine yayın yapabilir misiniz, devletin bölünmesini isteyebilir misiniz, bayrağa hakaret edebilir misiniz?" diye sordu.

Yalan ve iftiraya dayalı haberleri kabul edemediklerini dile getiren Burhan, "Sosyal medya düzenlemesini gerekli buluyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan: 'Sosyal medya düzenlemesini gerekli buluyoruz' - Son Dakika

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