Son Dakika Haberleri: Anadolu Yayıncılar Derneği iftarı

Anadolu Yayıncılar Derneği iftarı

6 saat önce

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, "Bazı uluslararası ajanslar, medya kuruluşları, Türkiye'ye yakın ilgi gösteriyor.

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Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, "Bazı uluslararası ajanslar, medya kuruluşları, Türkiye'ye yakın ilgi gösteriyor. Umarım bu ilgi hayra alamettir." dedi.
Burhan, AYD tarafından Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, 320 üyeyle 15 yıldır hizmet verdiklerini, sadece yerel medyanın sorunlarıyla ilgilenmediklerini, Türkiye'yi ilgilendiren sosyal olaylarla da yakından ilgili olduklarını söyledi.
Gezi olayları başladığında "Gezi olayları bir darbedir, ağaç meselesi değildir." dediklerini belirten Burhan, "17/25 FETÖ darbesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek kendilerine destek verdiğimizi belirttik. 15 Temmuz sürecinde meydanlardan yayınlar yaptık. Anadolu medyası olarak milli iradeye sahip çıktık." ifadelerini kullandı.
Burhan, mesleki anlamda çalışmalar yaptıklarını, bu doğrultuda Azerbaycan ve Bosna Hersek'te uluslararası kurultay ve toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Son dönemde bazı uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye'de yayın hayatına başladıklarına dikkati çeken Burhan, "Bazı uluslararası ajanslar, medya kuruluşları, Türkiye'ye yakın ilgi gösteriyorlar. Umarım bu ilgi hayra alamettir. Gezi olayları başladığında bazı uluslararası medya kuruluşları, bir hafta önceden canlı yayın aracı kiralamışlardı. Bu kuruluşlar, umarız ki bu ülkenin, demokrasinin ve objektif gazetecilik yararına yayın yaparlar. Bu ülkede kaos arayışı içinde olmazlar." diye konuştu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ramazan ayının İslam alemine hayır getirmesini diledi.
İftara Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:22 Kaynak: AA
Ankara, Türkiye, Güncel
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