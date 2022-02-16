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Anadolu Yayıncılar Derneği Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı

16.02.2022 14:07

Anadolu Yayıncılar Derneği, Mersin'de bir grubun, "yalan haber" iddiasıyla protesto ettikleri yerel gazete bürosuna yönelik saldırısını kınadı.

Anadolu Yayıncılar Derneği, Mersin'de bir grubun, "yalan haber" iddiasıyla protesto ettikleri yerel gazete bürosuna yönelik saldırısını kınadı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Hasan Yavuz Bakır, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Yerel medyanın susturulamayacağını belirten Bakır, "saldırıyı yapanların CHP örgütünden kişiler olduğuna" ilişkin iddiaların yer aldığını da aktardı.

Hasan Yavuz Bakır, cemiyetlerin, STK'lerin ve siyasetin, bu saldırıyı net bir şekilde kınaması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı
Anadolu Yayıncılar Derneği Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı
Anadolu Yayıncılar Derneği Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı

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Hasan Yavuz, Protesto, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Yayıncılar Derneği Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


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