Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Bakan Albayrak'a destek - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği, uluslararası finans kapital tarafından Türk ekonomisine ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan karalama kampanyasına tepki gösterdi.



Gezi olayları ile başlayan, 15 Temmuz'da devam eden darbe girişimlerine tepki koyduklarını belirten Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Şimdi de ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı damat diyerek yıpratmaya çalışıyorlar. Asıl hedefleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve milli ekonomik modeldir" dedi.



Bakan Berat Albayrak'ın üreten, yatırım yapan, ihracat yapan milli bir ekonomi modeli geliştirmesinin tepkilere neden olduğunu belirten Burhan, "Bakan Albayrak IMF kapısına gitseydi, faiz ekonomisine sıcak baksaydı, bir takım para baronlarına mavi boncuk dağıtsaydı küresel sistem onu kahraman ilan ederdi" ifadelerini kullandı.



Koronayla mücadele döneminde ekonomide atılan adımların başarılı olduğunu belirten Burhan, "Ekonomi güçlü olmasaydı sağlık sistemi ayakta kalamazdı" dedi.



Bakan Albayrak'a yönelik yapılan kumpasa dur demek için bir film hazırladıklarını belirten Burhan, hazırlanan bu filmin yerel televizyonlarda yayınlanacağını kaydederek, "Anadolu medyası Berat Albayrak'ın yanında durmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA