Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Emine Erdoğan'a destek - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Emine Erdoğan'a destek
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Muharrem ayı nedeniyle aşure tarifi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik bir linç kampanyası başlatıldığını belirterek, "Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak 320 yerel medya üyemizle bu tür çirkin...
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Muharrem ayı nedeniyle aşure tarifi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik bir linç kampanyası başlatıldığını belirterek, "Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak 320 yerel medya üyemizle bu tür çirkin çarpıtma haberleri kınıyoruz. Ülkemizin milli yürüyüşünü istemeyen art niyetli çevreler bu tür haberler yapıyorlar. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Emine Erdoğan hanımın yanındayız" dedi.
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Muharrem ayı nedeniyle aşura tarifi veren sayın Emine Erdoğan hanımefendiye medyada ve sosyal medyada bir linç kampanyası başlatılmıştır. Milli ve dini bayramların birliğe vesile olması gerekirken bu tür haberler nedeniyle kutuplaşmaya dönüşmüştür. Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak 320 yerel medya üyemizle bu tür çirkin çarpıtma haberleri kınıyoruz. Ülkemizin milli yürüyüşünü istemeyen art niyetli çevreler bu tür haberler yapıyorlar. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Emine Erdoğan hanımın yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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