Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Mısır'a kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Mısır'a kınama - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Mısır'a kınama

6 saat önce

Anadolu Yayıncılar Derneği, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Mısır'a kınama, System.String[]

Anadolu Yayıncılar Derneği, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı.


Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada, "Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almıştır. Eşkıya gibi kuruma gelen Darbeci Sisi'nin polisleri dün akşam saatlerinde güvenlik kameralarını kapatarak, internet bağlantılarını da kesmiştir. Çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemiştir. Hiçbir gerekçe göstermeden Türk basınına yönelik yapılan bu taciz ve yıldırma eylemini, şiddetle kınıyor, çalışanların derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Anadolu Ajansı, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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