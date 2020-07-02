Anadolu Yayıncılar Derneği ve 20 kanaldan sosyal medya açıklaması - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği ve 20 televizyon kanalı, yaptıkları açıklamada sosyal medyanın denetlenmesi gerektiğini belirterek, bu mecraları kullanarak para kazanan kişilerin de vergi ödemesi gerektiğini vurguladı.



Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve 20 yerel kanalın temsilcileri, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette sosyal medyanın denetimsiz olması ve yerel medyanın ekonomik durumu ele alındı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada yerel televizyon ve ulusal kanallarının sosyal medyanın insan hayatına girmesiyle birlikte ciddi reklam kayıpları yaşadığını belirtti. Bugün Youtube, Twitter, Instagram gibi mecraların geleneksel medyayı çökerttiğini söyleyen Burhan, "Bugün ulusal televizyonlar, yerel televizyonlar uydu ücreti ödüyorlar TÜRKSAT'a, RTÜK payı ödüyorlar. Bunun dışında üretime, istihdama, ekonomiye çok ciddi katkıları var. Ancak size soruyorum bir Instagram fenomeni, bir Youtuber herhangi bir vergi ödemiyor. Herhangi bir denetime tabi değil. Bu yüzden sayın RTÜK Başkanına biz bu konuyu ilettik. Başkanımız her zaman geleneksel medyanın, televizyonların, radyoların yanında olduklarını ifade ettiler. Bir kez daha söylüyorum bugün ünlü fenomenler çok ciddi paralar kazanıyorlar. Ne vergi ödüyorlar, ne üretime destekleri var ne de ekonomiye destekleri var. Maalesef yerel televizyonlar ve ulusal televizyonlar ekonomik olarak küçülmek durumunda. Geleneksel olan, iyi olan, yerli ve milli olanı mutlaka bizim korumamız lazım" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya ilişkin yaptığı açıklamalara destek verdiklerini vurgulayan Burhan, "Birtakım internet siteleri ile ilgili olarak denetimden bahsetti. Bazıları hemen sansür mü geliyor, kapatılıyor mu dendi. Hayır. Bizler de herhangi bir sosyal mecra alanının kapatılmasını arzu etmeyiz. Ancak denetime tabi olmasını bekliyoruz. Ben buradan samimi olarak soruyorum. Evlerde çocuklarımız sizi mi dinliyor yoksa Youtuberları mı dinliyor? Instagram fenomenlerini mi dinliyor? Dolayısıyla bu mecraların mutlaka denetim altına alınması lazım. Bu bir milli güvenlik sorunudur. Bakın 3 sene sonra bu mecralar, çocuklarımızın ne yiyeceğini, ne giyeceğini, neye inanacağını belirleyecek hale geliyorlar. O nedenle bu mecraların mutlaka denetim altına alınması lazım. Çocuklarımız elden gidiyor. Bugün bayrak diyen, ezan diyen, millet diyen yerli medya kuruluşlarının mutlaka korunması lazım. Birtakım sosyal medya mecraları uluslararası devletlerin, finans kapitalin tekelindedirler. Türkiye, birlik ve bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik çok ciddi tehdit altındadır. Dolayısıyla da denetime tabi olması lazım. Denetim olmayan hiçbir mecra bu ülkede hizmet etmemelidir. Mutlaka muhatapları olmalıdır, vergi ödemelidir. Bu konunun altını çizmek istedik" dedi. - ANKARA