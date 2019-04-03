Son Dakika Haberleri: Anadolu Yayıncılar Derneğinden Aa'ya Destek

Anadolu Yayıncılar Derneğinden Aa'ya Destek

1 saat önce

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Seçim sonuçlarını anında ve doğru verilerle bizlere ulaştıran Anadolu Ajansının, yurdun dört bir tarafından büyük bir özveri ve emekle yayınladığı sonuçlara ve haberlerine güvenimiz tamdır.

Anadolu Yayıncılar Derneğinden Aa'ya Destek, System.String[]
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Seçim sonuçlarını anında ve doğru verilerle bizlere ulaştıran Anadolu Ajansının, yurdun dört bir tarafından büyük bir özveri ve emekle yayınladığı sonuçlara ve haberlerine güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Burhan, yazılı açıklamasında, AA'nın, 31 Mart seçimleri sonrasında önceki seçimlerde olduğu gibi belli kesimler tarafından hedef alındığını belirtti.

Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan AA'nın yıpratılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Burhan, "Seçim sonuçlarını anında ve doğru verilerle bizlere ulaştıran AA'nın, yurdun dört bir tarafından büyük bir özveri ve emekle yayınladığı sonuçlara ve haberlerine güvenimiz tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Burhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıllardır insanlar arasında nefret duyguları oluşturacak, korkuya, kaosa, düşmanlığa, paniğe ve yılgınlığa neden olacak her türlü yayın ve yaklaşımlardan uzak duran, toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk edecek veya halkı sınıf, ırk, dil, inanç, cinsiyet ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa yöneltecek yayın yapmayı reddeden, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeşleşmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olan güzide kurumumuzun yıpratılmasını Anadolu Yayıncıları olarak asla kabul etmiyoruz.

Son günlerde Anadolu Ajansı yıpratılmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyetimizin en güzide kuruluşu, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen ajanslarından dünya markası Anadolu Ajansını yıpratmak kimseye fayda vermeyecektir. Anadolu Ajansı, saygın, güvenilir, şeffaf ve etkili bir kuruluşumuzdur. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Anadolu Ajansının faaliyetlerini destekliyor, saygılar sunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:50 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti Tam 2 Milyon Liralık Kral Mezar Taşını Satarken Yakalandılar Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık Bakan Turhan'dan İstanbul Havalimanı Taşınmasına İlişkin Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 13:01:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Yayıncılar Derneğinden Aa'ya Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]