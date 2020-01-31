Anadolu Yayıncılar Derneğinden ATO'ya "Ekonomiye Güç Verenler" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Yayıncılar Derneğinden ATO'ya 'Ekonomiye Güç Verenler' ödülü - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneğinden ATO'ya "Ekonomiye Güç Verenler" ödülü

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO), Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5'inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde "Ekonomiye Güç Verenler" kategorisinde ödül aldı.

Anadolu Yayıncılar Derneğinden ATO'ya

Ankara Ticaret Odası (ATO), Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5'inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde "Ekonomiye Güç Verenler" kategorisinde ödül aldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, JW Marriott Otel'de yapılan ödül törenine katıldı.

Törende, ATO, "Ekonomiye Güç Verenler" kategorisinde "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" ve "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" etkinliklerindeki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

Baran, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

"Ekonomideki her çalışmaya destek olacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baran, Ankara'nın ticaret ve sanayi potansiyeliyle uluslararası alanda çok sayıda marka çıkarabilecek potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Başkentin tarihi ve turistik değerlerine dikkati çeken Baran, "Ankara, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yaparak farklı kültürleri barındırmış, çevresindeki doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla turizm konusunda da önemli potansiyele sahip bir yer. Ankara tüm bu potansiyeliyle marka şehir olarak bir dünya başkenti olmayı hak ediyor. Biz de Anadolu'nun yöresel ürünlerinin Ankara'dan dünyaya açılmasını sağlamak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl da çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'te ülkemizin dünyanın en büyük 10'uncu ekonomisi olması yönünde yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceğiz. Yaptığımız her çalışmada başkenti ekonomisi, ticareti, turizmi ve sanayisiyle 2023 hedeflerine biraz daha fazla ulaştırmayı hedefliyoruz. Biz de ATO olarak bu konuda şehrimiz için elimizden gelen tüm katkıyı sağlamaya çalışıyoruz."

Ankara Ticaret Odası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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