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Anadolu Yayıncılar Derneğinden bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair açıklama - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneğinden bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair açıklama

22.07.2021 13:02

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair açıklamalarını desteklediklerini belirterek, bu tip kuruluşların denetlenmesi gerektiğini bildirdi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair açıklamalarını desteklediklerini belirterek, bu tip kuruluşların denetlenmesi gerektiğini bildirdi.

Burhan, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Medyaya yabancı devlet ve sivil toplum örgütlerinin destek sağlamasının nedeninin demokrasi olmadığını vurgulayan Burhan, onların Türkiye'nin birliğini bozmaya çalışanlara, terör örgütü PKK'nın savunuculuğu yapanlara destek verdiğini ifade etti.

Burhan, Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Gezi olayları sürecinde Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden yürütülen operasyonları anlatan Dijital Darbe isimli bir kitap yayınladıklarını anımsatarak, "Bu mecralar, Erdoğan'a 'diktatör' derler, ezana, bayrağa karşı çıkarlar, kadın hakları adı altında LGBT'yi, feminizmi savunurlar, bu topraklara ait gelenek, kültür, değer ne varsa yok sayar, bu ülke bölünsün, parçalansın isterler." diye konuştu.

" Irak'a, Suriye'ye demokrasi getireceğiz" diyenlerin yaptıklarının ortada olduğunu aktaran Burhan, ABD ve Avrupa Birliği'nden destek alan medya kuruluşlarının, bazı sivil toplum örgütlerinin Türkiye'yi bölme ve parçalama amacına hizmet ettiğini vurguladı.

"Söz konusu kuruluşlar denetim altına alınmalıdır"

Burhan, "Biz farklı seslere, demokrasiye asla karşı değiliz. Her ses olsun ama milli, yerli olsun." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un dünkü açıklamasında, yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğuna işaret ettiğini anımsatan Burhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bunu 10 yıldır söylüyoruz, yabancı medya, sosyal mecralar, milli güvenlik sorunudur. Bu konuda tedbir alınması lazım. Milli, yerli, yerel medyanın güçlendirilmesi lazım. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak 320 üyemizle birlikte yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik düzenlemenin yapılması çağrısında bulunuyoruz. Söz konusu kuruluşlar denetim altına alınmalıdır."

Anadolu Yayıncılar Derneğinden bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair açıklama
Anadolu Yayıncılar Derneğinden bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair açıklama
Anadolu Yayıncılar Derneğinden bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair açıklama
Anadolu Yayıncılar Derneğinden bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair açıklama

Fahrettin Altun, Türkiye, Milli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Yayıncılar Derneğinden bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair açıklama - Son Dakika


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