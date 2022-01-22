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Anadolu Yayıncılar Derneğinden Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki Açıklaması - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneğinden Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki Açıklaması

22.01.2022 11:51
Anadolu Yayıncılar Derneğinden Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki Açıklaması

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a ilişkin, "Bu dil argo, kirli, şovenist bir dildir, bu dil çirkef bir dildir, bu dilin gazetecilikle alakası olamaz.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a ilişkin, "Bu dil argo, kirli, şovenist bir dildir, bu dil çirkef bir dildir, bu dilin gazetecilikle alakası olamaz. Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu çirkef dili kınıyoruz." dedi.

Burhan, Anadolu Yayıncılar Derneği'nde düzenlendiği basın toplantısında, bir televizyon programında Kabaş tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Kabaş'ın kullandığı dilin, bir gazetecinin dili olamayacağını belirten Burhan, "Bu dil argo, kirli, şovenist bir dildir, bu dil çirkef bir dildir, bu dilin gazetecilikle alakası olamaz. Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu çirkef dili kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Burhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sedef Kabaş yapmış olduğu açıklamalarla bir siyasi parti mensubu gibi hareket etmekte, hatta siyasi partileri bile zora sokacak, Türkiye'yi kutuplaştıracak bir dil kullanmaktadır. Bu dilin sağ ya da sol hiçbir siyasi partiye faydası yoktur. Ben vicdanı, ahlakı olan tüm kesimlerin bu dili kınadığını düşünüyorum. Bu dil Twitter'da, YouTube'da takipçi arttırmak adına ucuz pespaye bir dildir. Bu pespaye dili şiddetle kınıyoruz."

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Hizb-i İslami Partisi, Sedef Kabaş, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Anadolu Yayıncılar Derneğinden Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki Açıklaması - Son Dakika
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