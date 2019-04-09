Son Dakika Haberleri: Anadolu Yayıncılar Derneğinden İmamoğlu'na Tepki

Anadolu Yayıncılar Derneğinden İmamoğlu'na Tepki

1 saat önce

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu medya kuruluşları ve ailelerine yönelik sözlerinden dolayı 320 Anadolu medyası adına kınadıklarını söyledi.

Anadolu Yayıncılar Derneğinden İmamoğlu'na Tepki, System.String[]
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu medya kuruluşları ve ailelerine yönelik sözlerinden dolayı 320 Anadolu medyası adına kınadıklarını söyledi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal'daki bir konuşmasında bazı medya kurumlarını ve kurumların sahibi aileleri tehditvari sözlerle hedef göstermiştir. Medya camiası için skandal ifadeler kullanan İmamoğlu, 'Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim' demiştir. İmamoğlu, bu sözleriyle neyi kastetmek istemiştir? Göreve gelirse bu medya kuruluşlarını kapatmak mı istemektedir, ambargo mu uygulayacaktır? İmamoğlu'nun daha başkan bile seçilmeden yaptığı tehditler bizleri endişelendirmektedir. Ekrem İmamoğlu'nun bu tehdit dilini 320 Anadolu medyası adına kınadığımızı ifade ediyor, medya kuruluşları olarak bir özür beklediğimizi ifade ediyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: İHA

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