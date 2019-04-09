Son Dakika Haberleri: Anadolu Yayıncıları Derneği: İmamoğlu'nun Tehdit Dilini Kınıyoruz

Anadolu Yayıncıları Derneği: İmamoğlu'nun Tehdit Dilini Kınıyoruz

35 dakika önce

ANADOLU Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun medya kuruluşları ile ailelerine yönelik tehdit dilini kınadı.

Anadolu Yayıncıları Derneği: İmamoğlu'nun Tehdit Dilini Kınıyoruz, System.String[]
ANADOLU Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun medya kuruluşları ile ailelerine yönelik tehdit dilini kınadı. 

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan, yazılı açıklamasında, CHP'nin yerel seçimdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun,  Kartal'daki konuşmasında bazı medya kurumlarını ve bu kurumların sahipleri ile ailelerini tehditvari sözlerle hedef gösterdiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Medya camiası için skandal ifadeler kullanan İmamoğlu, 'Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim' demiştir. İmamoğlu, bu sözleriyle neyi kastetmek istemiştir? Göreve gelirse bu medya kuruluşlarını kapatmak mı istemektedir? Ambargo mu uygulayacaktır? İmamoğlu'nun daha başkan bile seçilmeden yaptığı tehditler bizleri endişelendirmektedir. Ekrem İmamoğlu'nun bu tehdit dilini, 320 Anadolu Medyası adına kınadığımızı ifade ediyor, medya kuruluşları olarak bir özür beklediğimizi ifade ediyoruz." - Ankara
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:20 Kaynak: DHA
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun Konuşmasını, Eleştirdiği 3 Medya Patronu Canlı Verdi Usta Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:55:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Yayıncıları Derneği: İmamoğlu'nun Tehdit Dilini Kınıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]