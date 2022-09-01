AYGAD üyeleri Malazgirt'i ziyaret etti - Son Dakika
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AYGAD üyeleri Malazgirt'i ziyaret etti

01.09.2022 14:07
AYGAD üyeleri Malazgirt'i ziyaret etti

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) üyesi 30 gazeteci, Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) üyesi 30 gazeteci, Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, "Kültür ve Sanat Haberciliği" projesi kapsamında ilçeye gelen gazetecilerle Millet Bahçesi'nde bir araya geldi, bölgenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi verdi.

Gazetecileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Altın, ardından ziyaretçilere ilçenin tarihi mekanlarını gezdirdi.

Ziyaretçiler, desteklerinden dolayı Altın ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Cengiz Altın, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYGAD üyeleri Malazgirt'i ziyaret etti - Son Dakika

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