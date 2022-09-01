Ziyaretçiler, desteklerinden dolayı Altın ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın , "Kültür ve Sanat Haberciliği" projesi kapsamında ilçeye gelen gazetecilerle Millet Bahçesi'nde bir araya geldi, bölgenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Cengiz Altın, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AYGAD üyeleri Malazgirt'i ziyaret etti - Son Dakika

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