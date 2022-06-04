Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyeleri Keban'ı gezdi - Son Dakika
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Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyeleri Keban'ı gezdi

04.06.2022 14:22

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen 45 gazeteciyi ilçede ağırladı. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyeleri, Keban Barajı ve Gölünü, Seyrul Keban, Fırat Nehri ve Köprüsü, Seyir Tepe ve Çırçır Şelalesini gezdi.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) tarafından düzenlenen kültür gezisi kapsamında Elazığ'a gelen gazeteciler Keban ilçesini ziyaret etti. AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, Keban'ın doğa cenneti olduğuna dikkat çekerek, Keban'ın turizm potansiyelinin çok fazla olduğunu söyledi.

AYGAD heyetini ilçe girişinde karşılayan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve beraberindekiler heyetle yakından ilgilendi. Gazetecilerle Keban barajındaki sosyal donatı alanlarında sohbet eden Başkan Atlı, Keban'ın tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi verdi.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyeleri Keban'ı gezdi

"700 BİNE YAKIN TURİST GELİYOR"

Belediye Başkanı Fethiye Atlı, "Keban Osmanlı Dönemi'nde maden ocaklarından dolayı eyalet merkeziydi. Şu an 4 bin 500 nüfuslu bir ilçeyiz. Gezip görülmesi gereken tarihi yerlerimiz var. Yılda yaklaşık 700 bine yakın turist geliyor. Ama Keban'da otel problemimiz var. Otel yapmayı planlıyoruz" dedi.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyeleri Keban'ı gezdi

"BARAJDAN GELİR ELDE EDEMİYORUZ"

Keban Barajı ile önemli açıklamalarda bulunan Başkan Atlı, "Keban Barajı'ndan da hiçbir gelir elde edemiyoruz. Emlak vergisi alıyorduk ama kesildi. İlçemizin bütçesine katkı sağladığı için tekrar emlak vergisi almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Atlı ve AYGAD heyeti daha sonra Dünyanın en genç doğal şelalelerinden olan Çırçır Şelalesi ve donatı alanını gezdi. Başkan Atlı, buradaki alabalık üretim potansiyeline de vurgu yaparak, Keban'daki su kalitesinin önemine işaret etti.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyeleri Keban'ı gezdi

IŞIKDAĞ: DAHA FAZLA TURİST ÇEKMELİ

AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ ise Keban'ın önemli bir doğa ve yaşam merkezi olduğunu dile getirerek, kentin daha fazla turist çekmesi gerektiğini kaydetti. Keban'ın öneminin daha iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Işıkdağ, ilçenin turistik potansiyelinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi. Heyet toplu hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Keban ilçesinden ayrıldı.

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Kaynak: AA

Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyeleri Keban'ı gezdi - Son Dakika

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