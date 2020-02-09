Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Yarışları yapıldı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Yarışları yapıldı

12 dakika önce

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışları yapıldı.

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışları yapıldı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 160 sporcu katıldı.

Bazı kayakçılar zorlu hava şartlarına rağmen kapılardan geçmek istedikleri sırada düşerek hafif şekilde yaralandı.

Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, sporculara başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu sezon Erzincan'da gerçekleştirilen ikinci yarış. Bu da Erzincan olarak etkinliğimizi ortaya çıkarıyor. Yine önümüzdeki hafta Alp disiplini 18 yaş altı ve büyükler yarışını Erzincan'da yapacağız inşallah. Sağlam adımlarla ilerliyoruz. Türkiye Kayak Federasyonuna teşekkür ediyoruz."

Vatandaşların ilgiyle izlediği yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Yarışları yapıldı

Kayak Merkezi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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